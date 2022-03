Woensdrecht zoekt ambtenaren uit eigen gemeente

D66-lijsttrekker Thierry de Heer vindt dat er te weinig ambtenaren zijn bij de gemeente Woensdrecht. Volgens PvdA-lijsttrekker Wendy de Koning komt dat omdat veel ambtenaren Woensdrecht weer verlaten om te gaan werken in een grotere gemeente. ,,Het lijkt er op dat we jonge ambtenaren opleiden om elders aan het werk te gaan”, zegt ze.

Quote Het lijkt er op dat we jonge ambtenaren opleiden om elders aan het werk te gaan Wendy de Koning

Motivatie

Volgens AKT-lijsttrekker John Mathijssen zijn veel ambtenaren niet betrokken bij de Woensdrechtse samenleving. Dat is volgens de AKT voorman op te lossen door ambtenaren uit de eigen gemeente te werven. ,,Die weten wat er in de gemeente speelt en zijn dan meer gemotiveerd.”

De Woensdrechtse burgemeester Steven Adriaansen zegt dat zijn gemeente al langer bezig is om aan die wensen te voldoen. ,,Feitelijk bevestigen de lijsttrekkers wat in Woensdrecht al jarenlang gebeurt. We hechten als gemeente belang aan medewerkers die gevoel hebben bij Woensdrecht. Dit natuurlijk naast het vakman- of vrouwschap dat voorop blijft staan. We zijn er trots op dat dit aannamebeleid ook zijn vruchten afwerpt.”

Flexibiliteit

,,Kenmerkend voor een kleine organisatie is dat veel functies door slechts één of beperkt aantal personen vervuld moeten worden. Dat is inherent aan de gemeentegrootte. Dit vraagt om de zekere flexibiliteit van onze medewerkers.”

,,Wat niet alleen voor een kleine organisatie geldt, is dat het steeds moeilijker wordt om vacatures in te vullen. We zien dat de arbeidsmobiliteit bij gemeenten hoog is en dat zeker jongeren zich niet meer de hele carrière binden aan een en dezelfde werkgever. Gelukkig slagen we in zijn algemeenheid er goed in om mensen te werven.”