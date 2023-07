Woensdrecht wil herdenkingsbos: ‘Draagt ook bij aan biodiversiteit’

Bergenaar Johan Lammerts is nog altijd trots op zijn Touretappe: ‘Ploeglei­der Peter Post had mij die dag op scherp gezet’

Met twee heuveltjes in de laatste zestien kilometer en een licht oplopende slotkilometer liggen er vandaag in de achtste etappe van de Tour de France kansen voor Mathieu van der Poel. De laatste Nederlandse winnaar in finishplaats Limoges komt vlak bij hem uit de buurt. Johan Lammerts, oorspronkelijk uit Bergen op Zoom maar nu woonachtig in Putte, won er in 1985.