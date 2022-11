Woensdrecht Werkt en Dorpspunt gaan meer samenwerken

Mirian Goorden is gestopt als gastvrouw bij Het Dorpspunt en een aantal van haar taken worden nu overgenomen door vrijwilligers van de BWI. Mark Inja, directeur van De BWI, streeft naar meer samenwerking met Woensdrecht Werkt. „We zitten samen in een gebouw en streven de zelfde doelen na.” Ook wil de BWI meer samen gaan werken met de stichting Jaarmarkt Woensdrecht en een handje toesteken bij andere activiteiten die gedurende het jaar in het dorp worden georganiseerd.

De BWI gaat de ruimte in ’t Blickvelt, waar Het Dorpspunt is gevestigd, voor een jaar en drie maanden huren van de Woningstichting Woensdrecht die eigenaar is van het gebouw. Inja zegt dat na deze periode bekeken gaat worden hoe de samenwerking is verlopen en of het huren van het pand rendabel is en of men de ruimte in de toekomst blijft huren.