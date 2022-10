Woensdrecht verhoogt de belastingen, maar heeft geen financiële zorgen

Bergen lanceert de Vastena­vend Akkedemie: ‘We willen bouwers en ontwerpers inspireren’

BERGEN OP ZOOM - Het grootste culturele volksfeest op een hoog niveau houden. Dat is het doel van de Vastenavend Akkedemie. Het online platform is voor iedereen die zich wil ontwikkelen in alle facetten van het vastenavendfeest.

6 oktober