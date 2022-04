Woensdrecht houdt leerlingenvervoer tegen het licht

Bekende namen op duo-expositie ‘Over Water, Over Land’ in Essen en Roosendaal

ROOSENDAAL - Het is misschien wel het pronkstuk van de expositie Over Water, Over Land in het Karrenmuseum, net over de grens in Essen. Het plooiwagentje van de Firma H. Jongenelen uit de Raadhuisstraat in Roosendaal.

1 april