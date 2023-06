Woensdrecht draait kraan ruimer open voor startersleningen

Bergse politiek unaniem voor herstel histori­sche kademuren: ‘Andere opties zijn vergissin­gen’

BERGEN OP ZOOM - De historische kademuren aan de Noord- en Zuidzijde Haven worden in oude luister hersteld. De Bergse politiek koos deze week unaniem voor die oplossing. Maar wordt dat een puur cosmetische reparatie of wordt echt alles in oude luister hersteld?