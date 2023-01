WK veldrijden trekt massa volk naar Hoogerheide: ‘In hele regio geen hotelkamer meer te krijgen’

Fabian Biondina en Veronique Hagenaars zijn de beste sporters van Bergen: ‘Kers op de taart’

BERGEN OP ZOOM - Fabian Biondina (21) en Veronique Hagenaars (24) werden vrijdagavond in theater De Maagd verkozen tot sportman en sportvrouw van het jaar 2022. Voor Hagenaars, die niet graag in de spotlights staat, was het extra spannend: ,,Heel eerlijk, twee minuten voor de uitslag bekend gemaakt werd, wilde ik er nog vandoor gaan.”

8 januari