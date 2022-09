Wisselbokaal na ruim 80 jaar terug in Bergen op Zoom

Want Andriessen wist dat er in Amerika een zilveren wisselbokaal werd geveild, die oorspronkelijk uit Bergen op Zoom kwam en gemaakt is door Antonius Andriessen. Hielkema ging er achteraan en nu is de bokaal na ruim tachtig jaar terug in Bergen op Zoom, in het Markiezenhof.

De wisselbeker werd in 1934 in opdracht van de gemeente vervaardigd, als hoofdprijs voor het jaarlijkse Concours Hippique, dat gehouden werd op Kijk in de Pot. De namen van de winnaars tot 1938, paard en ruiter, staan in de beker, met als laatste Dirk H. Pasman. Hij won in 1938 voor de tweede keer met zijn paard Sir Butt het springparcours en mocht de wisselbokaal als beloning houden.

In bruikleen aan het Markiezenhof

De Stichting Vrienden van Bergen op Zilver in en rond Bergen op Zoom haalde het zilveren voorwerp uit Philadelphia naar Nederland en geeft het in bruikleen aan het Markiezenhof. ,,Niet als gift, want tenslotte zijn het onzekere tijden”, zegt Hielkema. Bergen op Zoom is lang een ‘zilverstad’ geweest, vertelt hij, en deze wisselbeker is daar een voorbeeld van. De bokaal wordt tentoongesteld in het Markiezenhof met nog een aantal andere zilveren voorwerpen, zoals een suikerstrooilepel uit 1853 en een brandewijnkom 746, één jaar voor het Beleg van Bergen op Zoom. Een uniek voorwerp, want zowat al het andere van waarde werd daarna meegenomen door de Franse troepen. In de veertiende eeuw was er voor het eerst melding van een goudsmid in Bergen op Zoom: Willem de Goutssmeet. Tijdens de vier eeuwen erna zijn er zo’n 400 zilversmeden werkzaam geweest.

Bij de overhandiging van de wisselbeker was ook Teun van den Broek aanwezig, voorzitter van het Concours Hippique. De vondst van de beker is voor hem gelegenheid om het evenement even onder de aandacht te brengen. ,,Vroeger was het Concours Hippique de place to be, van heinde en ver kwamen bezoekers en deelnemers er op af. Volgend jaar houden we de 120ste editie. Dat is heel bijzonder en we doen onze uiterste best dit evenement voor Bergen op Zoom te behouden.”

Van zilver naar aluminium

Van den Broek had nog een ander bestuurslid meegenomen: Martijn Andriessen, een rechtstreekse afstammeling van de maker van de bokaal. Zijn familie is inmiddels al jaren ‘uit het zilver’ en werkt nu in Steenbergen met aluminium. ,,Mijn opa en zijn broer hadden een zilversmedenatelier op de Grote Markt, waar nu Grieks restaurant Delphi zit”, vertelt Martijn. ,,Ze werkten vooral veel voor de katholieke kerk. Maar op een gegeven moment besliste de kerk dat niet iedere kerk haar eigen voorwerpen meer had, maar dat die gedeeld werden. Daardoor viel voor ons veel werk weg en zijn we met aluminium begonnen. Eerst ook aan de Grote Markt, maar vanaf 1969 vanuit Steenbergen. Het mooie is: deze zilveren bokaal is ooit door onze familie gemaakt, beneden in de Hofzaal is gewerkt met aluminium van ons bedrijf. Oud en nieuw van Andriessen bij elkaar.” De bokaal is bijzonder in het oeuvre van Andriessen, omdat hij voornamelijk kerkelijk zilver vervaardigde. Er is ook een bijzonderheid aan deze bokaal die daarop wijst: de binnenzijde van de kelk is namelijk verguld.