Winkelruimte huren? Bergen op Zoom is het goedkoopst en toch staat een vijfde leeg

Leny en Leo figureren erop los: ‘De ene week Flikken Maastricht, de andere dansend naast Wilfred Genee’

SINT-MAARTENSDIJK - Met pensioen en is niks doen geen optie? Ga figureren! Er gaat bijna geen week voorbij of Leo Troost en/of Leny de Graaf zijn te zien in een film, tv-serie, reclame of videoclip. Leny: ,,Vooral verkleedpartijen vind ik leuk!”