Wim Steenbak (1939-2022), begaafd dirigent die perfectie nastreefde

Woontoren in Terpenplan van de baan, nu vierde terp nog schrappen zeggen omwonenden: ‘Tast natuur aan’

BERGEN OP ZOOM - De geplande woontoren in de Augustapolder is van de baan. Daarmee is de vrees voor woningbouw bij bewoners uit nieuwbouwwijk de Markiezaten nog niet geweken. Die willen het liefst helemaal geen woningen en zijn een petitie gestart.

10 maart