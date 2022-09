Wielerliefhebbers in Woensdrecht kunnen hun lol op

WOENSDRECHT - De wielergemeente Woensdrecht beleeft hoogtijdagen. Twee weken geleden was de doorkomst van De Vuelta, een week later was er het Woensdrechtse wielerkampioenschap in Huijbergen. En afgelopen weekend werd er volop hard gefietst in buurtschap Calfven, tussen Ossendrecht en Hoogerheide.

Daar werd het Wielerweekend Calfven gehouden, waar een paar honderd wielrenners in de leeftijd van 6 tot 60 jaar. Zaterdag was het de beurt aan de Wielrenners van TMZ, gevolgd door een dikkebandenrace voor de jeugd.

Wielrenners met beperking

Zondag was het de beurt aan de jeugdwielrenners die aangesloten zijn bij de KNWU en de ID renners. Dat zijn wielrenners met een lichamelijke en of geestelijke beperking. Christ Mous van de Stichting Bevordering Wielersport Ossendrecht (SBWO), die het wielerweekend elk jaar in de buurtschap organiseert, zegt dat jeugd wielrennen en de gehandicapte wielersport hoog in het vaandel staan bij de SBWO. We willen de jongeren op de racefiets te krijgen en er moet meer aandacht komen voor de gehandicapte sport, die meer aanzien moet krijgen binnen de wielerwereld”. De SBWO organiseert het wielerweekend Calfven samen met De GP Adrie van der Poel die het zelfde doel nastreeft.

Volledig scherm De dikkebandenrace van Calfven © Pix4profs/Iman Fase

Een andere nog jonge wielercompetitie is ‘De Brabantse Wal Wielerevents’ van wielercomités uit Huijbergen en Hoogerheide. Na de eerste wedstrijden in maart in Woensdrecht en Huijbergen, staan september en oktober weer bol staan van wielerwedstrijden op de Brabantse Wal.

Rondom de Grenswachters

Zondag 18 september zullen de renners in Putte hun hartje kunnen ophalen op het snelle rondje rondom het voetbalveld van de Grenswachters met start en finish in de Koppelstraat. Aan het vertrek staan dan de nieuwelingen junioren en de elite/beloften heren renners. Behalve dezelfde categorieën als in Putte, komen op 25 september in Ossendrecht de elite/beloften vrouwen aan de start.

Jeroen van Wezel van het Huijbergse wielercomité hoopt dat in Ossendrecht ook Thalita de Jong aan de start verschijnt. ,,Ze woonde in Ossendrecht en is een paar jaar geleden verhuisd naar Hoogerheide. ,,Dit is dus echt een Woensdrechtse topper”, zegt Van Wezel.

Quote Door het bundelen van de krachten is het weer mogelijk om in de hele gemeente weer wielerwed­strij­den te organise­ren Jeroen van Wezel

Woensdecht-klassement

De finale van de Brabantse Wal Wielerevents zal in Hoogerheide plaatsvinden op 2 oktober. Start en finish zijn gelegen op de Scheldeweg. De vijf wedstrijden vormen samen een competitie Onder de noemer ‘Gemeente Woensdrecht klassement’. ,,Een klassement met een heuse Woensdrechtse leiderstrui waaraan mooie geldprijzen zijn verbonden”, legt Van Wezel uit. Momenteel wordt het klassement bij de elite/beloften renners aangevoerd door Jarno Gmelich Meijling.

,,Vanuit de KNWU en de gemeente Woensdrecht krijgen we als organisatie de volledige medewerking. Door het bundelen van de krachten is het weer mogelijk om in de hele gemeente weer wielerwedstrijden te organiseren”. Hij legt uit dat in veel dorpen wielerwedstrijden wegvallen, maar dat in Woensdrecht het aantal wedstrijden de laatste jaren juist toeneemt.