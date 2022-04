West-Brabant loopt warm voor terugkeer Roparun: ‘Zou toch sneu zijn als niet één cafédeur openstaat?’

In 2020 ging de loop voor het goede doel door corona niet door, vorig najaar was er een afgeslankte editie in Landgraaf. Dit jaar keert de Roparun terug in het pinksterweekend en dus ook in West-Brabant. Meer dan tweehonderd teams vertrekken zaterdag 4 juni vanaf Vliegveld Twenthe om ruim vijfhonderd kilometer af te leggen en op pinkstermaandag te finishen op de Coolsingel in Rotterdam.