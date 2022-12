West-Brabant is groot in tafelzuur: ‘Niet meer uit onze eetcultuur weg te denken’

Buurtpre­ven­tie­teams in Steenber­gen zijn alert want de dagen zijn weer donker en daar houden criminelen van

STEENBERGEN - Omdat het weer vroeg donker is, zien criminelen hun kansen schoon om in te breken of overvallen te plegen. Daarom zijn de buurtpreventieteams uit Steenbergen, Dinteloord en Kruisland gevraagd om extra alert te zijn tijdens hun rondes. De nieuwe Polderbrigade zorgt ervoor dat ook het buitengebied wordt gecontroleerd.

26 november