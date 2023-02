West-Brabanders vallen op WK net buiten de top tien op onderdeel slopestyle

Vierde divisie Halsteren weer helemaal terug op aarde gezet: ‘Dit was een giganti­sche miskleun’

Geslagen zocht Halsteren de kleedkamer op. Met 0-4 afgedroogd door Juliana’31, de ploeg die buiten in de zon wachtte op de uitslag van concurrent Kampong. Na lang wachten kon het feestje voor de ploeg uit Malden gevierd worden: de tweede periode was binnen. En Halsteren, dat zocht vertwijfeld naar een verklaring voor het debacle in eigen huis. ,,Het was een totale offday.”