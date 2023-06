Wendy de Koning stapt op als PvdA-raadslid: ‘Voel me niet veilig en gerespecteerd in Woensdrechtse raad’

Raadslid Wendy de Koning staat er alleen voor: ‘U laten vervangen door burger­raads­lid niet democra­tisch’

HOOGERHEIDE - De Woensdrechtse PvdA-fractievoorzitter Wendy de Koning is een roepende in de woestijn. Haar voorstel om bij afwezigheid van een raadslid een burgerraadslid te laten mee vergaderen in een opinieraadsvergadering, vindt geen gehoor bij de andere fracties.