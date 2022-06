Welkom in het Theater Dans Circus: de dansers van TDC treden weer op

HOOGERHEIDE - De grote sporthal van MFC Kloosterhof in Hoogerheide verandert in het weekend van 25 en 26 juni in een circus. Totally Dance Company (TDC) geeft dan een grote dansshow met de titel Theater Dans Circus .

Het Hoogerheidese TDC geeft om de twee jaar een dansshow in theater De Maagd in Bergen op Zoom. De planning was dat in het najaar van 2021 weer een dansshow gegeven zou worden, maar dat kon door corona niet doorgaan. ,,Ik wilde niet wachten tot 2023 voor een volgende show, want dat is niet leuk voor onze 261 leden”, vertelt Annely Bogaers, eigenaresse van TDC.

,,Ik wilde dit jaar wat doen en kwam op het idee om circus als thema te kiezen. Dat kwam omdat we door corona een tijdje in een tent achter MFC Kloosterhof moesten repeteren. Een circuspiste is rond en dat kan niet in De Maagd worden opgesteld, dus daarom heb ik voor de sporthal van MFC Kloosterhof gekozen.”

Pittige klus

Bogaers spreekt van een pittige klus en dan bedoelt ze de inrichting van de sporthal. ,,Rond de piste komen zeven tribunes die plaats bieden aan 525 bezoekers. Gelukkig hebben we voldoende vrijwilligers die TDC een warm hart toedragen en komen helpen om de sporthal om te toveren tot een circus”

Het publiek krijgt alle 261 dansers te zien in de leeftijd van 3 tot 60 jaar verdeeld over 27 dansacts. ,,Alles is er”, zegt Bogaers. ,,Er zijn clowns, acrobaten en jongleurs.”

(Tekst gaat verder onder de foto)

Volledig scherm © Pix4Profs / Peter van Trijen

Enthousiasme

Zelf treedt ze op als spreekstalmeester en dat vindt ze best wel spannend. Ze heeft hoge verwachtingen van de show. ,,We zijn al een half jaar aan het repeteren en iedereen is enthousiast.”

En dan zijn er ook nog de vrijwilligers die al maanden in de weer zijn met het maken van kostuums. Bogaers krijgt telkens weer een warm gevoel als ze ziet hoeveel mensen zich inzetten om van de show een succes te maken.

Op zaterdag 25 juni is er een show in de middag en een in de avond. De derde voostelling is op zondagmiddag 26 juni. Kaarten kosten 15 euro per stuk en zijn in de voorverkoop bij MFC Kloosterhof. Via de website kan ook: info@dansmeemettdc.nl.