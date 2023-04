Welke knelpunten moet Roosendaal namens de regio inbrengen in BrabantStad?

De KwestieROOSENDAAL - Roosendaal is toegetreden tot BrabantStad (B7) en dient ook de belangen van Bergen op Zoom en omliggende gemeenten. Deze zeven grootste steden in de provincie brengen hun belangen samen naar voren in Den Bosch en Den Haag. ‘Een actieclub', zegt burgemeester Han van Midden van Roosendaal. Waar hoopt u op?