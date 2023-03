Wekelijkse boerenmarkt niet in Bergen op Zoom maar Woensdrecht: ‘Voor de sfeer en een tas verse groenten’

Zaterdag 4C VVC'68 maakt einde aan titeldroom ‘die er nooit echt is geweest’ bij Alliance

Na een prima serie leek Alliance zich de afgelopen weken in de vierde klasse C op te werpen als een uitdager van titelfavorieten Vrederust en VVC’68. Laatstgenoemde maakte in het onderlinge duel een einde aan die illusie: 4-1. Koploper Vrederust won met dezelfde cijfers van Lepelstraatse Boys, terwijl Baronie met 1-2 won bij Welberg.