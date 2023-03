Wegpiraat (54) vlucht voor politie met vrouw en dochter op achterbank

Ode aan punk en new wave in Oud Gastel: ‘De zanger is geselec­teerd op uiterlijk, het hoeft muzikaal niet perfect te zijn’

OUD GASTEL - Muziekdier Frank Hopstaken laat zaterdag in zijn Oud Gastel punk en new wave uit de jaren 80 herleven. ,,Het draaide destijds om tegendraadsheid. Dat heeft in de huidige tijd opnieuw een bodem.”