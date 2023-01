Weekmarkt Bergen op Zoom onder de loep: ‘Sint Catharinaplein de beste plek’

INTERVIEW Ooit wegge­stuurd van het conservato­ri­um wegens ‘gebrek aan talent’, nu is Martin Fondse een gevierd componist

AMSTERDAM/THOLEN - Ook in 2023 is de in Bergen op Zoom geboren Martin Fondse (55) nog een vol jaar Componist des Vaderlands. Hij wordt nu overladen met prijzen, terwijl hij ooit werd weggestuurd bij het conservatorium: ,,Hopelijk denken ze er daar nu anders over.’’

10 januari