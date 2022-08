‘We kijken al acht jaar tegen troep aan’, omwonenden van ’t Ketrientje zijn het wachten beu

Fietsers vallen in gevaarlij­ke gladde bocht: Bergen op Zoom laat wegdek ruwer maken

BERGEN OP ZOOM - Met regelmaat gaan er fietsers onderuit in de bocht van het fietspad langs de Burgemeester Stulemeijerlaan in Bergen op Zoom bij de oversteek met de Westersingel. Voor slachtoffer Bas van der Haar is de maat nu vol.

19 augustus