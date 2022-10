Wat vinden Bergenaren belangrijk aan een nieuwe burgemeester? Inwoners praten mee over profiel

ENQUETEBERGEN OP ZOOM - Inwoners van Bergen op Zoom mogen meepraten over het profiel van de nieuwe burgemeester. Ze kunnen aangeven wat zij zoeken in een nieuwe burgervader-of moeder.

De vertrouwenscommissie, die zich buigt over de benoemingsprocedure, heeft bureau Bestman hiervoor ingeschakeld. Het bureau begeleidt de commissie, maar zorgt ook voor het raadplegen van de inwoners.

Burgemeester Frank Petter heeft afgelopen zomer te kennen gegeven per 1 juli 2023 met pensioen te gaan. Het streven van de commissie is om per die datum een nieuwe burgemeester te hebben.

Kwaliteiten

Welke eigenschappen en kwaliteiten deze persoon moet hebben, daar mogen inwoners dus over meepraten. Volgens Adam Ahajaj, voorzitter van de vertrouwenscommissie, is het de laatste jaren heel gebruikelijk om daarvoor een bureau in te schakelen.

,,We kunnen een loket openen waar burgers hun ideeën kunnen droppen of bijvoorbeeld een enquête houden. Hoe we de inwoners gaan raadplegen wordt binnenkort bekend.” Ook de gemeenteraad wordt betrokken bij het opstellen van de zogeheten profielschets.

Op 14 december neemt de commissaris van de Koning Ina Adema de profielschets in ontvangst.

Publieke rol

Het ambt van burgemeester is volgens Ahajaj sterk veranderd. ,,Burgemeesters hebben nog meer een publieke rol gekregen. Sociale media zorgt voor snelle verspreiding van nieuws. Daar moet een burgemeester in mee, die is het gezicht van de gemeente.”

BN DeStem is benieuwd wat Bergenaren van een nieuwe burgemeester verwachten. Welke kwaliteiten moet hij of zij bezitten, is leeftijd relevant en moet de nieuwe burgemeester bijvoorbeeld uit de regio komen? Vul hieronder de enquête in.

