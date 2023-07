Wat te doen tegen de voortdurende diefstal van (e-)bikes bij NS-stations?

Oekraïense legerpredi­kan­ten met koor even in Nederland, weg van het oorlogsge­weld

Voor 45 Oekraïense zangers en zangeressen was het een verademing om tien dagen te zingen en te verblijven in Nederland. Maar de koorleden waren er ook met een missie. Ze vertelden over de oorlogsverschrikkingen in Oekraïne om te benadrukken dat hulp hard nodig blijft.