Wat moet er gebeuren met het buitengebied van Bergen op Zoom? Bewoners beslissen mee

Deze week valt de ansichtkaart en brief op de deurmat. Daarin staat een aantal vragen over het buitengebied. Daarnaast raadpleegt de gemeente ook het Burgerpanel om zoveel mogelijk wensen en ideeën op te halen. Iedereen die verder input wil geven kan dat via deze website doen . Hoe meer informatie, hoe beter de gemeente een complete visie voor het buitengebied kan formuleren.

Dit najaar opent de gemeente een online platform waar het verder in gesprek gaat met inwoners, ondernemers en bezoekers van het buitengebied over kansen, mogelijkheden en dilemma’s. Om deel te nemen aan dit platform moeten deelnemers zich vooraf aanmelden. Dit kan via de ansichtkaartenactie, maar ook nog op een later moment.