Wat gaan we doen met de daklozen Baardje en Petje in Bergen op Zoom?

Loop je daar achter een boodschappenkar de supermarkt in of uit, word je aangeklampt door Baardje of Petje die geld wil. Dat gaat er agressief aan toe. Desnoods rukken de zwervers autoportieren open in hun wanhopige zoektocht naar drugs en euro’s, aldus ondernemers die de overlast al even wanhopig proberen te beteugelen.