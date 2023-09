Was Yvon K. dan tóch alleen maar op zoek naar liefde? De rechtszaak gaat vandaag verder

Karin (61) snelt van moeder naar moeder in het kraamhotel in Bergen op Zoom: ‘Zodra er een oproep komt, ben ik weg’

BERGEN OP ZOOM - Hoe mooi is het om een baken van rust te zijn voor ouders met een pasgeboren baby? Voor Karin Tsoeli, die in het kraamhotel in Bergen op Zoom voor meerdere moeders tegelijkertijd zorgt, is dat geen job, maar een passie. ,,Zelfs na 23 jaar raak ik verknocht aan elk jong gezin.”