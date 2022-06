Wandelvierdaagse Halsteren aan zijden draadje

Gebrek aan menskracht

De Stichting heeft al dertig keer een vierdaagse gehouden en wil daar graag mee doorgaan. In Halsteren wordt er altijd gewandeld in de eerste week van september. ,,In die maand beginnen we ook met de organisatie voor het volgende jaar. Corona speelde afgelopen september nog een rol. We wisten dus niet waar we aan toe waren.” Nu he toch lijkt te kunnen, speelt het gebrek aan menskracht de stichting parten. ,,We willen het veilig organiseren en daarom kiezen we voor uitstel naar 2023.”