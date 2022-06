Vuurwerk en een verboden stad: Jac Danst brengt De Chinese Nachtegaal naar de Maagd

BERGEN OP ZOOM - Bij Dansschool Jac Danst aan de Buitenvest wordt hard gewerkt aan een nieuwe show: De Chinese Nachtegaal. Het wordt niet zomaar een dansvoorstelling, want via een app wordt de complete verboden stad op het podium van theater de Maagd getoverd en zal er een heus Chinees vuurwerk te zien zijn.

Na het succes van Alice in Wonderland vorig jaar ligt de lat hoog, zegt Jac van den Elshout. De Chinese Nachtegaal is de 21e show die hij met zijn leerlingen op de planken brengt. ,,We willen niet zomaar wat dansjes neerzetten. Het moet weer echt iets goeds worden.”

Eigen draai

Quote Op de banieren langs het podium wordt de tekst van de verteller geprojec­teerd. In het Chinees Jac van den Elshout De keuze voor dit sprookje was snel gemaakt, vertelt hij. ,,Dit had ik vorig jaar al in mijn hoofd. Iedereen weet wel dat dit een sprookje is, maar de meeste mensen kennen het verhaal maar gedeeltelijk. Dat is fijn, want dan kan ik er echt mijn eigen draai aan geven.”



Net als vorig jaar heeft hij een aantal kunstenaars die het decor creëren: Els van Egeraat, Petra Kwaadgras en Gerard Huisintveld. Dit jaar is daar Joyce van Nieuwenhuijse aan toegevoegd, die met sieraden aan de slag gaat.

Het bedrijf GPO Solutions heeft toegezegd een bijzondere app voor de show te gaan ontwikkelen. ,,Als je dan via de app naar de show kijkt, is het net een echt vuurwerk, of een heuse Verboden Stad”, vertelt Van den Elshout. ,,Op de banieren langs het podium wordt de tekst van de verteller geprojecteerd. In het Chinees.”

Zorgen dat het klopt

Hij wil alles zo authentiek mogelijk brengen. ,,Geen clichés, geen geel geschminkte gezichtjes. We willen gewoon dat het klopt.” Een deel van de kostuums laat hij dan ook uit China komen. ,,We kennen iemand die daar een bedrijf heeft en ons daarbij helpt. Bovendien hebben we een geweldige naaiploeg, die authentieke historische kostuums namaakt.”

Er komen 156 leerlingen op het podium, van alle leeftijden. Leerlingen van de Hotelschool fungeren als gastvrouwen en -heren en steken achter de schermen een handje toe, er is een grimeur, een fotograaf, een kapster en misschien zelfs een dansende draak.

Quote Als de subsidie­aan­vraag lukt, kunnen we het nóg mooier maken. Anders moeten we zelf nog het een en ander gaan knutselen Jac van den Elshout

Subsidie

Om met een ruimer budget te kunnen werken, heeft hij subsidie aangevraagd bij de gemeente. ,,De reactie was enthousiast, maar er is nog geen toezegging. Als dat lukt, kunnen we het nóg mooier maken. Anders moeten we zelf nog het een en ander gaan knutselen.”

De Chinese Nachtegaal staat op zaterdag 15 oktober om 15.00 en om 19.30 uur in theater De Maagd. De kaartverkoop is al gestart.