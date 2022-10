Vrouw (19) opzettelijk op het spoor geduwd bij station in Bergen op Zoom

Steenber­gen over acht jaar voor de helft energieneu­traal? Dat zijn 1645 voetbalvel­den vol zonnepane­len!

STEENBERGEN - Als Steenbergen over acht jaar voor de helft energieneutraal wil zijn, moet er 5468 terajoule aan extra hernieuwbare energie in de gemeente opgewekt worden. Dat is hetzelfde als de opbrengst van 81 windmolens. Of 1645 voetbalvelden vol zonnepanelen.

29 september