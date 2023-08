Vrolijke sfeer bij HappyNezz vakantieweek in Hoeven: ‘Ik voel me een echte piraat’

Eén jaar na aankomst zitten asielzoe­kers er in Putte beter bij: van bouwhekken naar warme doucheruim­te

PUTTE - Op 2 augustus 2022 arriveerde de eerste bus met vluchtelingen uit Ter Apel in Hoogerheide. Een jaar later huizen er 95 asielzoekers in Putte. De accommodatie daar is verbouwd en er komen giften binnen, waaronder zes picknicktafels.