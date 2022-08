Vriendelijke boerenacties tijdens Vueltarit door West-Brabant

BREDA - De boeren grijpen de Vueltarit door West-Brabant, komende zondag, definitief aan om te demonstreren tegen het stikstofbeleid. In een weiland langs de Sprundelsebaan, net voor de finish in Breda, zal ondermeer een groot spandoek in een weiland te zien zijn.