Vrees voor fijnstof en stank brengt Halsteren in verzet tegen plan Sabic: petitie en bezwaren in aantocht

Honderd meiden in de werkplaats bij Girls’ Day in Bergen op Zoom: ‘Zo hard wordt hier normaal niet gegild’

BERGEN OP ZOOM - Bij Bouwmensen aan de Nobellaan lopen normaal gesproken niet zoveel meiden in de werkplaats. De bouwwereld is toch nog altijd grotendeels een mannenwereld. Maar gisteren kwamen honderd meiden van het middelbaar onderwijs op bezoek om eens te kijken of een technische opleiding iets voor ze is.

7 april