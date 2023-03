Voorzitter Dorpsraad: ‘Bouw geen bedrijven op Schans VI’

Dat zei hij donderdagavond op de vergadering van de Dorpsraad Halsteren. Nu de Brabantse provincie en gemeenten een woondeal hebben ondertekend, waarin afgesproken is dat er tot 2030 130.000 woningen in de provincie gebouwd moeten worden, is ruimte voor woningen hard nodig, vindt Van den Eijnden.

Schans VI is een gebied van tien hectare. De bedrijven zouden een buffer moeten vormen tussen de huizen en de rijksweg A4. ,,Er worden wel vaker woningen gebouwd naast een snelweg”, zei de voorzitter. ,,Bovendien zijn de bouwlocaties in Bergen op Zoom praktisch uitgeput.” Cees Kayser zei dat dit waarschijnlijk niet haalbaar is, omdat het dan niet aan de milieunormen voldoet en Cora Hoogcarpsel twijfelde nog of het dorp überhaupt wel zoveel nieuwe bewoners moet willen.

‘Niet wachten op plan’

Van den Eijnden wil het college van burgemeester en wethouders vast meegeven dat er over het plan en de mogelijke opties nagedacht moet worden. ,,Nu hebben we nog de kans om onze inbreng te geven. Laten we niet wachten tot het plan klaar ligt om er dan pas op te schieten.” Een van de aanwezigen vroeg of het terrein in beeld is als locatie voor een asielzoekerscentrum. Bergen op Zoom krijgt een azc voor 300 vluchtelingen met daarbij woningen voor spoedzoekers. Waar dit komt, is nog niet bekend. Het bestuur kon de vraag dan ook niet beantwoorden.