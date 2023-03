Voormalig gemeentehuis Ossendrecht is nu monument

Zijn mededeling wed door de aanwezigen met gejuich ontvangen. Het gebouw stamt uit 1939 en fungeerde tot de herindeling in 1997 als Ossendrechts gemeentehuis. Na de herindeling trok de Rabobank in het gebouw en vervolgens werden er een tijd lang arbeidsmigranten in gehuisvest. De koper van het gebouw wilde aanvankelijk appartementen maken in het gebouw, maar dat viel bij een aantal Ossendrechtenaren in verkeerde aarde waarna er een werkgroep werd opgericht tot behoud van het voormalige gemeentehuis. Vervolgens boog zich ook de stichting erfgoed Woensdrecht en Heemschut Brabant over het gezichtsbepalende gebouw en die adviseerde het Woensdrechtse college van burgemeester en wethouders om van het pand een gemeentelijk monument te maken. In de collegevergadering van afgelopen week werd besloten om dit advies op te volgen.