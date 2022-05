Voor Lies doet het onderzoek naar het geweld in Nederlands-Indië er niet meer toe: ‘Leren er niets van’

De beelden van de oorlog in Oekraïne brengen Lies terug naar 1942. Het jaar waarin troepen van het Japanse Keizerlijke Leger de kolonie Nederlands-Indië aanvallen en later bezetten. ,,Ik herinner het me als de dag van gisteren’’, zegt ze. ,,Net als de Oekraïners doken we vanwege de bombardementen onder in onze schuilkelders. Daar zaten we dan soms uren, zonder stroom, met petroleumlampjes.’’