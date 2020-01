Vondst stoffelijke resten: verdachten gruweldood Johan van der Heyden gaan mogelijk praten

Stadlander sloopt 38 verouderde huizen in Halsteren

6:03 HALSTEREN - Stadlander gaat 38 woningen slopen in de Halsterse wijk De Beek. Het gaat om alle huizen in de Mozartstraat en enkele huizen in de Beethovenstraat, de nummers 16 tot en met 26. De woningen zijn sterk verouderd en het niet meer waard om op te knappen voor de toekomst.