Vlaamse tongval duikt opvallend vaak op in stembureau De Biezen: ‘Je voelt je meetellen’

De eersten brengen hun stem uit in West-Bra­bant: ‘Puur praktisch, nu had ik tijd’

BRABANTSE WAL - Iets voor achten komt hij binnenlopen. Marco brengt maandagochtend als een van de eersten zijn stem uit in het gemeentehuis in Hoogerheide. ,,Puur praktisch”, zegt hij. ,,Nu had ik tijd, meer zit er niet achter.”

14 maart