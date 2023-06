Visgilde Bergen op Zoom bestaat 25 jaar: 'We gaan de klant eens goed trakteren'

indebuurt.nlHij is gek op vis, maar een hengel om zelf vis te vangen hoef je hem niet te geven. Arie Schot (46) nam 25 jaar geleden de viswinkel aan de Lombardenstraat over, tegenwoordig is zijn Visgilde niet meer weg te denken uit winkelcentrum De Zeeland. “Of er nog 25 bijkomen? Dat is wel heel lang hoor. Zullen we zeggen: op naar de 35?”