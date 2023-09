Vijfde editie bierproeverij in Steenbergen: ‘Ik verwacht dat we vanavond kacheltje naar huis gaan’

In de oude V&D stappen moedige vrouwen uit hun comfortzo­ne: ‘Het gaat niet om ons als kunste­naars’

BERGEN OP ZOOM - Moedige vrouwen hebben zich opengesteld en laten portretteren door kunstenaars Annemarieke van Peppen en Olexandr Pinchuk. De werken zijn te zien in het PopUpMuseum in Bergen op Zoom. ,,Het idee om mijn comfortzone te verlaten trok me aan”, zegt Joyce Meuwese.