Vijf jaar na het schreeuwdebat dat landelijk nieuws werd: hoe is Steenbergen veranderd?

Circus Barani strijkt neer in Bergen: per voorstel­ling maar dertig bezoekers

12 oktober Bergen op Zoom - Circus Barani staat van 15 tot en met 18 oktober in stadspark Kijk in de Pot in Bergen op Zoom. In totaal zes voorstellingen, allen met maar dertig bezoekers. Lijst Linssen is verbaasd, maar er is ook verwarring onder inwoners die niet begrijpen waarom de kermis volgende week niet en het circus wél doorgaat.