Vestingloop Steenbergen ook dit jaar populair: bijna achthonderd deelnemers

Extreem­recht­se ideeën makkelijk te vinden: ‘Weet waar je je kind online liever niet laat spelen’

BERGEN OP ZOOM - Het is de nachtmerrie van een ouder: erachter komen dat je minderjarige kind radicaliseert. Een 15-jarige leerling van het MollerJuvenaat in Bergen op Zoom is recent veroordeeld voor het voorbereiden van een aanslag. Kun je dit als ouder voorkomen?