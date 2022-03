Verwarde man rijdt in op woninghek van burgemeester Steenbergen: ‘Hekwerk heeft ons behoed’

Bergse attractie­hou­der kermisonge­luk in Wijchen vandaag voor de rechter

BERGEN OP ZOOM - Frank Vale, de eigenaar van de kermisattractie waarmee in 2019 in Wijchen een ongeluk gebeurde, staat vandaag voor de rechter. De eigenaar uit Bergen op Zoom staat terecht voor het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel door schuld. Wijchenaar Marco van As verloor bij het ongeluk een been.

