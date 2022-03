Verwarde man rijdt in op hekwerk van woning burgemeester Steenbergen

STEENBERGEN - Een ernstig verwarde man (53) is zondagochtend met zijn auto ingereden op het toegangshek van de woning van burgemeester Ruud van den Belt van Steenbergen. Vlak daarvoor reed de bestuurder uit Steenbergen ‘op zeer asociale manier’ rond in Steenbergen waarbij hij ook probeerde in te rijden op een politiewagen.

De man is terplekke bij de burgemeesterswoning aan de Nassaulaan aangehouden. Auto en hekwerk raakten zwaar beschadigd, maar niemand raakte gewond. Van den Belt heeft inmiddels aangifte gedaan bij de politie.

Die stelt onderzoek in naar de vernieling, aldus woordvoerster Mireille Aalders. Over de mogelijke achtergrond of motief van verdachte is volgens de politie nog niets te zeggen.

Frontale aanrijding voorkomen

Rond 09.00 uur zondagochtend kwamen er bij de politie meldingen binnen van diverse weggebruikers over de ‘asociale manier’ waarop een personenwagen rondreed. De bestuurder veroorzaakte gevaar voor andere mensen die aan het verkeer deelnamen.

In de meldingen gaven getuigen een goede omschrijving van het voertuig, dus agenten keken uit naar de auto tijdens hun surveillance. Op een zeker moment zagen agenten de betreffende auto recht op hen af komen rijden. Zij konden hun dienstauto net op tijd de berm in sturen om een frontale aanrijding te voorkomen, aldus de politie. De auto suisde vervolgens als een speer rakelings langs de auto waar de agenten in zaten. Om die reden doen ook de agenten aangifte tegen de bestuurder.

Ernstig verward

Direct na dit incident meldde burgemeester Van den Belt dat bij zijn woning een auto tegen het toegangshek aan is gereden. De agenten gingen meteen ter plaatse en zagen een zwaar beschadigde personenauto tegen het eveneens zwaar beschadigde hek aan staan.

De man zal in het politiecellencomplex een verklaring mogen afleggen over de vernieling. Een officier van justitie gaat zich in het strafrechtelijk proces verdiepen om een beslissing te nemen over de tenlastelegging van strafbare feiten en eventuele vervolging van de aangehouden verdachte. Omdat de aangehouden verdachte ernstig verward gedrag vertoonde zal ook overleg gaan plaatsvinden met zorginstanties. Dit gaat buiten het strafrecht om.