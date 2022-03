Vernieuwd Vershof geopend: ‘Samen bieden we een totaalplaatje’

Toen groente- en fruitwinkel Nelisse ermee ging stoppen, besloot de familie Geilings de formule over te nemen. Want een Vershof zonder groente en fruit, dat vonden ze geen optie. ,,In korte tijd hebben we heel veel bijgeleerd”, lacht Geilings. ,,Gelukkig werken twee dames die voorheen bij Nelisse werkten nu bij ons, zij hebben allebei zo’n twintig jaar kennis en ervaring.”

Cursussen

De groente- en fruitafdeling valt onder onze zoon John, die sinds kort ook in de zaak zit. ,,Hij was kok, maar is vanaf januari te vinden op onze groente- en fruitafdeling. Hij heeft zich hier echt in verdiept door middel van cursussen en vele winkelbezoeken bij collega’s.”

De familie Geilings heeft ook zaken in Tholen en Hoogerheide. ,,In Tholen zitten we al in een vershof. In Hoogerheide willen we deze zomer ook salades gaan verkopen. Makkelijk voor mensen die voor barbecuevlees komen, kunnen ze meteen salades meenemen.”

Uitbreiden

De reacties op de verbouwde winkel zijn heel positief. Maar daarmee is het nog niet klaar, vindt Geilings. ,,We zijn wel uitgebouwd, maar nog niet uitgedacht. In de toekomst willen we bijvoorbeeld meer maaltijdsalades, pokebowls, smoothies. Alles gericht op het gemak van de klant.”

Doordat de twee winkels samen zijn gevoegd, is er ook achter meer ruimte en een achteringang, waardoor de klanten gebruik kunnen maken van ruime parkeergelegenheid. ,,We bieden nu, samen met Bakkerij van Ravels, met wie we onder één dak zitten, een totaalplaatje.”