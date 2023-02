Verkoop kerken Putte en Huijbergen vertraagd door aanvraag monumentenstatus: ‘Het zit even niet mee’

Eerste klasse B Kruisland houdt koppositie in zicht, Dosko blijft achtervol­gen

Er is nog veel om voor te spelen in een klasse waar alles dichtbij elkaar zit. Dosko en Kruisland speelden beide tegen een directe concurrent. Dosko in de strijd om degradatie, Kruisland om het kampioenschap. Dat laatste spreekt de club zelf alleen nog niet uit.