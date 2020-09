Verkeer rond Bergen op Zoom loopt vast door kettingbotsing op A4

De derde supermarkt in Hoogerhei­de is flink uitgebreid

9 september HOOGERHEIDE - Middenin het dorp is zo'n 1.000 vierkante meter aan supermarktruimte bijgekomen. Woensdag heropende het filiaal van Jumbo in de Raadhuisstraat in Hoogerheide. Met de verbouwing is de winkel nu bijna twee keer zo groot en is er een grote slijterij bijgekomen.