Verhuizing Dosko naar sportpark Rozenoord is van de baan

Vermiste 83-jarige vrouw aangetrof­fen in sloot in Lepel­straat, met ambulance naar ziekenhuis

LEPELSTRAAT - Een vermiste 83-jarige vrouw is zondagochtend gewond in een sloot in Lepelstraat aangetroffen. De hulpdiensten hebben het slachtoffer uit het water gehaald. Een trauma-arts, die met een helikopter naar de ’s Heerenhoefweg kwam, heeft de vrouw kort nagekeken voor ze met de ambulance naar het ziekenhuis werd gebracht.

5 februari