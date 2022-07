Verdachte theehuismoord Bergen op Zoom blijft deze zomer nog vast: ‘Voorarrest opheffen is een no go’

Officier van justitie Kristel Simpelaar leek haar lach in te slikken. ,,Onbegrijpelijk’’, zei ze. ,,Er is een schietpartij op een doordeweekse dag in een woonwijk. Heel veel mensen hebben het gezien of waren gewoon thuis. Ik kan me niet voorstellen dat daar niet geschokt op gereageerd gaat worden. Het voorarrest opheffen? Absoluut een no go. Afwijzen dat verzoek.’’