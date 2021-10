Verdachte (29) van fataal schietincident Bergen op Zoom vrijgelaten, Theepot maand gesloten

Geen jaarmarkt, mogelijk toch kraampjes in Steenber­gen: ‘Het is nog even onzeker’

14 oktober STEENBERGEN - De jaarmarkt in Steenbergen gaat niet door. De vergunning is te laat versterkt. Reden dat het organiseerde comité noodgedwongen de stekker uit het tweedaagse evenement heeft getrokken. De ondernemers- en winkeliersvereniging heeft een alternatief in de maak. De vraag is nu: is dat nog haalbaar. ,,Uiterlijk zaterdag hakken we de knoop door.”