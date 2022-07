Veertig grote zeilschepen doen Antwerpen aan: 'Hét hoogtepunt van de zomer’

Ton ging kapot van de heimwee op het Juvenaat: ‘Ik heb vreselijk gehuild’

BERGEN OP ZOOM - Ruim 850 oud-leerlingen van gymnasium het Juvenaat kwamen zaterdag naar de school voor de reünie ter gelegenheid van het 120-jarig bestaan. En omdat het Juvenaat volgend schooljaar opgaat in het MollerJuvenaat en naar het gebouw van het Mollerlyceum verhuist, was dit tevens de laatste keer dat men in het gebouw kon rondkijken.

17 juli